Наприкінці тижня погода зіпсує киянам настрій: чого чекати столиці

Насолодитись вихідними не вийде

У Києві панують "теплі" показники температури. Однак у вікенд природа вирішила змінити настрій. Синоптики прогнозують дрібні дощі та пориви сильного вітру.

Про це свідчить прогноз синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича для "Телеграфу". Киянам варто обережно проходити повз сухі дерева та лінії електропередач.

У суботу, 14 жовтня, у місті очікується мінлива хмарність, однак без опадів. У денний час показники термометрів зафіксуються на рівні 21…23 теплих градусів, а вночі впадуть до +7…9 °C. Протягом дня дутиме помірний-сильний вітер, до 7-12 м/с.

Наступного дня, 15 жовтня, опади можуть зіпсувати вікенд. Вдень і вночі синоптики прогнозують дрібні дощі. Удень температура сягатиме 18…20 градусів тепла. Вночі опускатиметься до +12…14 °C. Протягом дня дутиме помірний вітер, до 7-12 м/с.

Що кажуть синоптики

"Починаючи із західних та південних областей України, з 12 жовтня настає бабине літо. Проте триватиме воно не довго. Вже з 16-17 жовтня нова серія атлантичних циклонів зіпсує погоду на більшій частині нашої країни та призведе до чергового періоду похолодання, яке супроводжуватиметься вітром, хмарним небом й опадами різної інтенсивності", — прогнозує Кібальчич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що природа вирішила наостанок потішити українців теплом і принести в низку областей понад +20 градусів.