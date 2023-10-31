У Києві дедалі більше хворих на COVID-19 і грип: чи далеко до епідпорогу

Кияни почали частіше звертатися за медичною допомогою

За даними фахівців, жителі Києва стали частіше хворіти на грип, ГРВІ та коронавірус. Ця ситуація пов’язана, насамперед, із настанням похолодання.

Про це повідомляється на офіційному сайті ГУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ". Медики зазначають, що рівень захворюваності серед населення столиці продовжує зростати.

Так, за минулий тиждень у столиці зареєстровано 12992 хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 (за попередній тиждень – 12760). Тижневий показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 44,9%. Проте відмічено зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 1,8%. Зазначається також, що рівень захворюваності серед дітей знизився, а дорослі, навпаки, стали частіше звертатися до медиків за допомогою.

Незважаючи на це, порівняно з попереднім тижнем знизилася госпіталізація серед хворих на грип та ГРВІ.

Динаміка госпіталізації за минулий тиждень

Варто зазначити, що у столиці спостерігається зростання захворюваності на COVID-19 на 32,3%. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії на даний момент перебуває 17 пацієнтів – з них одна дитина.

"Протягом звітного тижня зареєстровано 5 летальних випадків серед дорослого населення та 1 серед дітей до 17 років від ускладнень COVID-19 ", — йдеться у повідомленні.

Епіднагляд за грипом та ГРВІ триває.

Динаміка захворюваності серед школярів

Динаміка захворюваності серед населення Києва

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