Covid повертається? У світі знову поширюється вірус, який всім набрид

Хороша новина у тому, що вірус не такий небезпечний, як три роки тому, і проходить у легшій формі

Коронавірус Covid-19, який кілька років тому змусив зачинитися людей у своїх домівках по всьому світу, знову нагадав про себе. Впродовж останніх тижнів у США та Великій Британії зросла кількість госпіталізацій, оскільки погода стала холоднішою, що зазвичай сприяє поширенню сезонних інфекцій.

"Телеграф" розповідає, як виглядає ситуація з коронавірусом у світі та наскільки це погано.

Ситуація у світі

У Великій Британії останніми тижнями кількість хворих на Covid у лікарнях зростає через появу штаму BA.2.86, повідомляє BBC. Приміром, з липня до 17 вересня число госпіталізованих збільшилося втричі та склало 3019. Це все ще у десятки разів менше, ніж у пік другої хвилі у 2021 році, тоді було понад 33 тисячі госпіталізованих.

У Лондоні аеропорт "Gatwick" до 1 жовтня обмежив пропускну спроможність до 800 рейсів у день через спалах захворюваності серед співробітників. 30% персоналу в підрозділі управління повітряним рухом недоступні з різних медичних причин, включаючи Covid. Скорочення загрожує зірвати подорожі для 25 тисяч мандрівників.

Агентство безпеки охорони здоров’я Британії запустило інформаційну панель для відстеження спалахів вірусів, включаючи Covid та грип. Вона оновлюється щочетверга. Офіційні особи кажуть, що високий рівень грипу минулої зими підкреслив необхідність надання та обміну даними щодо низки поширених зимових захворювань.

Інтерактивна мапа захворювань

У США лише за тиждень з 3 по 9 вересня було 20 538 госпіталізацій, що на 8% більше, ніж тиждень перед цим. Кількість ковідних госпіталізацій найвища з березня. У зв'язку із цим США відновлюють постачання безплатних тестів на Covid-19 вдома. Тести зможуть виявити новий штам вірусу, про який зараз повідомляють у кількох штатах США. Експерти порадили людям вживати запобіжних заходів, наприклад, маскуватися або уникати людних місць, коли кількість випадків захворювання в їхній громаді зростає.

Коронавірус у США

Особливість нових штамів

Хороша новина полягає в тому, що через мутацію зараз вірус не такий смертельний, як три роки тому, повідомляє Bloomberg із посиланням сказав Девіда Вола, професора кафедри інфекційних захворювань Медичної школи Університету Північної Кароліни. Також ми більше не стикаємося з типами ​​нестачі обладнання. За його словами, є певний рівень імунітету суспільства. Але це не привід заспокоюватися, бо Covid-19 все ще може завдати сильного удару по здоров'ю.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що з’явилися нові варіанти SARS-CoV-2, такі як EG.5 і BA2.86. Covid-19 більше не є надзвичайною ситуацією, але залишається загрозою громадському здоров’ю, і кількість інфікованих людей зросла. Симптоми Covid все ще включають лихоманку, кашель, втому, втрату смаку чи нюху тощо.

Водночас імунітет від вакцинації чи перенесеної раніше хвороби починає падати з часом, приблизно за кілька місяців. У цьому вірус відрізняється від кору чи поліомієліту, наприклад, де уколи в дитинстві можуть захистити вас на все життя, пояснює BBC. Окрім того, вірус постійно змінюється. Мутації можуть пришвидшити його поширення. Штам BA.2.86 може бути менш заразним, нова інфекція має відчуватися легше, оскільки час, протягом якого ви хворієте, скорочується.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ВООЗ зробила прогноз щодо зростання захворюваності на Covid-19 на початку жовтня.