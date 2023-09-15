Грип та COVID-19 незабаром почнуть активно атакувати українців: у МОЗ дали прогноз

За минулий тиждень було зареєстровано 1200 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію.

Всесвітня організація здоров’я скасувала режим пандемії через коронавірус на початку травня, тепер захворювання в Україні перейшло до категорії сезонних, поряд з грипом та іншими респіраторними інфекціями. Зростання захворюваності на COVID-19 очікується з початку жовтня.

Про це розповів головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в ефірі телемарафону. У рік в Україні реєструється близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% — це грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

"До цієї статистики додаватиметься також коронавірусна інфекція. Зростання ми очікуємо, починаючи з 40-го тижня цього року, тобто це, по суті, з початку жовтня", — пояснив Кузін.

Він додав, що за минулий тиждень було зареєстровано 1200 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. Найбільше хворих у Дніпропетровській та Одеській областях, а також у Києві. За словами Кузіна, у 200 осіб, переважно старше 50 років, інфекція перетікала в досить тяжкій формі, була потрібна госпіталізація. Померли від наслідків COVID-19 семеро людей, це були невакциновані або літні люди з супутніми захворюваннями.

Головний санлікар країни розповів, що за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, в осінньо-зимовому сезоні очікується активність вірусів грипу типу А та В, проте аномально високої захворюваності у майбутньому епідемічному сезоні у ВООЗ не передбачають.

За словами Кузіна, всього в нашій країні було зроблено 35,5 млн щеплень проти коронавірусу, 16 млн українців отримали першу дозу, понад 15 млн – другу. Бустерну вакцинацію отримали лише 3,3 млн. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, повний курс щеплень – дві дози та бустер.

"Тобто щонайменше 12 мільйонів українців не мають повноцінного захисту зараз від коронавірусної інфекції. Це лякаюча цифра, тому що Україна повністю забезпечена вакциною від COVID-19", — наголосив заступник голови МОЗ.

Як повідомляв "Телеграф", 1 липня 2023 року в Україні офіційно закінчився карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19. Він тривав 1193 дні. За даними ВООЗ, жертвами коронавірусної інфекції за минулі три роки та кілька місяців стали близько 20 мільйонів людей. В Україні з початку пандемії COVID-19 від інфекції померло понад 6000 людей.