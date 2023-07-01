Карантина більше немає, залишилося перемогти у війні: Україна впоралася з "ковідом"

Перший випадок захворювання на COVID-19 був зафіксований в Україні в березні 2020 року.

У суботу, 1 липня, в Україні офіційно закінчився карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19. Він тривав 1 193 дні.

Про це повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначимо, 5 травня 2023 року Всесвітня організація здоров’я скасувала статус пандемії та надзвичайну ситуацію у зв’язку з COVID-19. Однак в організації тоді наголошували, що загроза коронавірусу залишається і країни не повинні розслаблятися.

Проте українцям в останній рік було не до ковідних обмежень. Згідно з проведеним опитуванням, при порівнянні квітня 2022-го та березня 2023-го років, з’ясувалося, що наші громадяни стали менше мити руки, майже не носили захисні маски та без побоювання користувалися громадським транспортом.

Нагадаємо, перший випадок захворювання на COVID-19 було зафіксовано в Україні в березні 2020 року, вже 20 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України. З того часу його багато разів продовжували, то пом’якшуючи, то посилюючи обмеження. За час карантину в Україні було зроблено 35 мільйонів щеплень проти коронавірусу.

За даними ВООЗ, жертвами коронавірусної інфекції за минулі три роки та кілька місяців стали близько 20 мільйонів людей. В Україні з початку пандемії COVID-19 від інфекції померло понад 6000 людей.

Як повідомляв "Телеграф", через те, що росіяни підірвали Каховську ГЄС, очікується сплеск інфекційних захворювань. Здебільшого це торкнеться підтоплених територій, де приріст інфекцій може сягнути 50%.