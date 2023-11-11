У Києві пролунали потужні вибухи: тривогу оголосили лише після них

Одразу після 8-ї години ранку в Києві пролунали потужні вибухи. Тривогу дали одразу після цього.

Про це повідомляють місцеві мешканці. Вони розповіли, що вибухи чути і на правому, і на лівому березі.

За словами киян, спочатку спрацювала ППО, було кілька стартів та вибухи. Сигнал тривоги пролунав лише після цього.

"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях!", — написав мер Києва Віталій Кличко.

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