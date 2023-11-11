Вночі по Україні запустили десятки "шахедів": є прильоти та руйнування (фото)

За попередніми даними, на щастя, обійшлося без постраждалих

У ніч на 11 листопада росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. На Київ ворог запустив безпілотники, всі вони були збиті на підступах до столиці. Існує велика ймовірність, що ворог у такий спосіб перевіряє систему ППО Києва.

Про це попередив начальник КДВА Сергій Попко. Він уточнив, що дрони на Київ росіяни запустили з південного напрямку.

"Силами та засобами ППО всі повітряні цілі були вражені на підступах до Києва. За попередніми даними, у столиці без жертв та руйнувань", — зазначив він.

Як повідомили у Повітряних силах України, у період з 19 години 10 листопада до 3 години 11 листопада росіяни атакували Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Чим ворог бив по Україні:

31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" за трьома напрямками — Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф і мис Чауда — окупований Крим;

1 керована авіаційна ракета Х-31 — з акваторії Чорного моря;

протикорабельна ракета П-800 "Онікс" — з окупованого Криму;

зенітна керована ракета С-300 — з Білгородської області.

Повітряний напад відбивався силами винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України. Знищено 19 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131".

"Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях", — йдеться в повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак поінформував, що вночі ворог масовано атакував область безпілотниками. П’ять із них збили наші захисники – у Павлоградському, Кам’янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

"Але два "шахеди" поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали", — повідомив він.

Наслідки прильоту

Крім того, росіяни атакували "шахедами" та Одеську область. За словами представника Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, прильоти були по будівлях, що не використовуються.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 11 листопада росію активно атакували невідомі безпілотники. Сильні вибухи пролунали у місті Котовськ під Тамбовом, а також у підмосковній Коломні. Під удар потрапили підприємства, які працюють на війну.