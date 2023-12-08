У Києві та області пролунали потужні вибухи під час ракетного удару: що відомо

Ворог масовано атакує Україну крилатими ракетами

Близько 7:35 у п’ятницю, 8 грудня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Києві та області. В області працює ППО.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, ППО працює на околицях столиці. Моніторинги пишуть, що вона працює й по області, зокрема в Ірпіні.

О 7:46 моніторингові групи повідомили, що в Києві проводиться дорозвідка. Про нові ракети у повітряному просторі Київщини станом на цю мить не повідомляється. Проте масштабна атака триває, людей закликають перебувати у безпечних місцях.

З 6:30 ранку 8 грудня Росія атакує Україну крилатими ракетами. Ворог підняв у небо щонайменше 9 бомбардувальників. Зафіксовано пуски ракет. Вони блукали Україною, частина змінила курс на Київ. Працюють сили Протиповітряної оборони України. Росіяни запустили ще одну хвилю ракет.

Станом на 7:42 росіяни запустили нову порцію ракет. Їх зафіксовано в Чугуївському районі Харківської області, курсом на Дніпропетровщину, летять на Павлоград.

Як повідомляв "Телеграф", днями речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат висловив думку, що російські окупанти цієї зими продовжать атакувати енергосистему України. Проте вони не мають такої кількості засобів, як минулого року.