"А може, масштабних обстрілів не буде?" У Повітряних силах дали прогноз щодо зими

Атака може початися будь-якого дня

Російські окупанти цієї зими продовжать атакувати енергосистему України. Проте вони не мають такої кількості засобів, як минулого року.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, ворог буде намагатися завдати нашій країні якомога більшої шкоди.

"Вони будуть діяти відповідно до свого стратегічного задуму. Який їхній основний задум – знищити Україну. І вони, повірте, захочуть завдати нам якомога більшої шкоди", – підкреслив Ігнат.

Він зазначив, що у політиці росії стосовно України нічого не змінилося. "Якщо вони ще не розпочали такі удари – вони можуть це зробити в будь-який інший день. Але в них немає стільки засобів, як було минулого року", – заявив речник.

Нагадаємо, у листопаді представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що росія накопичила понад 800 високоточних ракет. За місяць рф може випускати близько сотні ракет різної номенклатури.