"А может, масштабных обстрелов не будет?" В Воздушных силах дали прогноз по зиме

Атака может начаться в любой день

Российские оккупанты этой зимой продолжат атаковать энергосистему Украины. Однако у них нет такого количества средств, как в прошлом году.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, враг будет пытаться нанести нашей стране как можно больший вред.

"Они будут действовать в соответствии со своим стратегическим замыслом. Каков их основной замысел – уничтожить Украину. И они, поверьте, захотят нанести нам как можно больший вред", – подчеркнул Игнат.

Он отметил, что в политике россии по отношению к Украине ничего не изменилось. "Если они еще не приступили к таким ударам – они могут это сделать в любой другой день. Но у них нет столько средств, как было в прошлом году", – заявил спикер.

Напомним, в ноябре представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что россия накопила более 800 высокоточных ракет. За месяц рф может выпускать около сотни ракет разной номенклатуры.