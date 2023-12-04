Тревоги из-за МиГа: Игнат рассказал, возможно ли их отменить

Не всегда есть информация, взлетает самолет с ракетами на подвеске или без них

Из-за того, что россияне поднимают в воздух МиГ-31К, в Украине объявляют воздушную тревогу, которая иногда может длиться несколько часов, в последнее время в обществе обсуждается, возможно ли не включать сирены при его взлете. Подробнее об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Воздушные силы и дальше будут информировать об угрозе через МиГи и предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения. В то же время, руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение относительно реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение – не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе", — отметил он в интервью РБК-Украина.

По словам Игната, западные партнеры из стран НАТО пытаются как можно быстрее и полнее информировать Украину о пролетах МиГ-31К, работает и наша разведка. Однако не всегда есть информация, взлетает самолет с ракетами на подвеске или без них — это просто перелет, или это боевой вылет, или просто тренировочный полет. Когда есть четкое понимание этого, тревога не дается.

"Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы – тогда конечно не будет объявляться тревоги", — резюмировал Игнат.

Для справки: МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые малозаметны для украинской противовоздушной обороны, в чем и заключается их основная опасность. Поэтому, когда россияне поднимают их в воздух, тревогу объявляют по всей Украине и она может быть довольно длительной, так как они дозаправляют МИГ в воздухе.

Напомним, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский поручил найти решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чуть больше половины украинцев считают, что во время взлетов российских МиГов объявлять воздушную тревогу нужно всегда. В то же время около 40% опрошенных заявили, что включать сирены надо в зависимости от реальности угрозы.