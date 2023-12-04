Тривоги через МіГ: Ігнат розповів, чи можливо їх скасувати

Не завжди є інформація, злітає літак з ракетами на підвісці або без них

Через те, що росіяни підіймають у повітря МіГ-31К, в Україні оголошують повітряну тривогу, яка іноді може тривати кілька годин, останнім часом у суспільстві обговорюється, чи можливо не включати сирени під час його злету. Детальніше про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Повітряні сили і надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи і надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення. Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення – не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", — зазначив він в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Ігната, західні партнери з країн НАТО намагаються якнайшвидше та повніше інформувати Україну про прольоти МіГ-31К, працює і наша розвідка. Однак не завжди є інформація, чи злітає літак з ракетами на підвісці чи без них — це просто переліт, або це бойовий виліт, або просто тренувальний політ. Коли є чітке розуміння цього, тривога не дається.

"Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не загрожує — тоді звичайно не буде оголошуватися тривоги", — резюмував Ігнат.

Для довідки: МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які малопомітні для української протиповітряної оборони, в чому полягає їхня основна небезпека. Тому коли росіяни підіймають їх у повітря, тривогу оголошують по всій Україні й вона може бути досить тривалою, оскільки вони дозаправляють МіГ у повітрі.

Нагадаємо, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоби тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що трохи більше половини українців вважають, що під час зльотів російських МІГів оголошувати повітряну тривогу треба завжди. Водночас близько 40% опитаних заявили, що включати сирени треба залежно від реальності загрози.