Тривалі тривоги через МіГ: українці відповіли, чи потрібно їх оголошувати

5% опитаних виступають проти оголошення тривог взагалі

Трохи більше половини українців вважають, що під час зльотів російських МІГів оголошувати повітряну тривогу треба завжди. Водночас, близько 40% опитаних заявили, що включати сирени треба залежно від реальності загрози.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 22-23 листопада. 5% опитаних виступають проти оголошення тривог загалом.

"Половина (51%) українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МиГів — потенційних носіїв "Кинджалів". Близько 40% українців наголошують на доцільності диференціації тривог залежно від ситуації та реальності загрози", — зазначили соціологи.

Приблизно третина українців вважають загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту високою. Найбільше таких серед мешканців Києва (57%), а також прифронтових та деокупованих територій (близько 42%).

Водночас лише 10% респондентів вважають високою ймовірність воєнних дій на території свого населеного пункту. У деокупованих та прифронтових областях таких людей 20%.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю з урахуванням випадкової вибірки мобільних номерів. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років та старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Для довідки: МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які малопомітні для української протиповітряної оборони, в чому полягає їхня основна небезпека. Тому коли росіяни підіймають їх у повітря, тривогу оголошують по всій Україні й вона може бути досить тривалою, оскільки вони дозаправляють МіГ у повітрі.

Нагадаємо, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоби тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.