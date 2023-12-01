Шуфріч та Сівкович виявилися спільниками? СБУ озвучила нові деталі гучної справи

Йому загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. За даними слідства, чиновника завербували співробітники фсб рф, 2014-му він виїхав до москви.

Сівкович зі свого боку завербував народного депутата Нестора Шуфрича, який також підозрюється в державній зраді. Про це повідомили в СБУ.

У відомстві розповіли, що експосадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь кремля.

Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них – Нестор Шуфрич. Саме він був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.

Встановлено, що поплічники Сівковича "розганяли" фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні. Крім того, вони поширювали московські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.

В СБУ зазначили, що саме таким чином у кремлі намагалися максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення рф та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

Слідство також втсановило, що, знаходячись в рф, Сівкович розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України. Це одне із пріоритетних завдань, які експолітик виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що раніше за матеріалами української спецслужби та ДБР його дії були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що колишній голова управління Служби безпеки України в Криму Олег Кулініч, затриманий раніше правоохоронцями, працював у парі та під керівництвом екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, забезпечуючи швидке захоплення південних областей України.