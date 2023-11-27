Регулярно нейтралізуємо: СБУ відповіла на "заяву Данілова" у ЗМІ про шпигунів

Протягом 2022-2023 років було викрито понад 2 тисячі зрадників

У Службі безпеки України (СБУ) розповіли, що нейтралізує будь-які спроби російських спецслужб використати свій агентурний потенціал за умов війни. Така заява послідувала за інформацією, озвученою секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Ситуацію прокоментував представник відомства "Українській правді". Там заявили, що регулярно викривають зрадників та агентів.

"Наголошуємо: окремі акценти, озвучені сьогодні у ЗМІ щодо активізації мережі шпигунів усередині української спецслужби, не відповідають дійсності і є проявом некоректної інтерпретації слів глави РНБО", — заявили в СБУ.

У спецслужбі нагадали, що протягом 2022-2023 років було викрито понад 2 тисячі зрадників та встановлено понад 300 агентів іноземних спецслужб.

Нагадаємо, 27 листопада українські ЗМІ взяли на себе обов'язок процитувати секретаря РНБО Олексія Данілова, який в інтерв'ю "The Times" заявив, що РФ активізувала мережу шпигунів в Україні.

Видання "Радіо Свобода" написало, що росія також активізувала шпигунів у СБУ, але Данілов пояснив УП, що "The Times" його неправильно зрозуміли, а СБУ "активно працює зі шпигунами".

Раніше "Телеграф" повідомив, за даними німецьких ЗМІ, керівник представництва росії при Європейському Союзі Кирило Логвінов, який базується в Брюсселі, може бути російським шпигуном під дипломатичним прикриттям. Він може працювати на Службу зовнішньої розвідки росії.