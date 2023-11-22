Допомогла росія? У КНДР заявили про успішний запуск супутника-шпигуна (фото)

Перед цим було два невдалих запуски

У середу, 22 листопада, Північна Корея, що постачає зброю росії, заявила що успішно вивела на орбіту супутник-шпигун. Також у КНДР пообіцяли запустити ще кілька супутників.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на державне північнокорейське центральне інформаційне агентство (KCNA). Зазначається, що КНДР запустила розвідувальний супутник під назвою Malligyong-1 на ракеті нового типу Chollima-1 зі стартового майданчика в Тонгчанг-рі на західному узбережжі о 22:42 у вівторок, 21 листопада.

Успішний запуск відбувся після двох попередніх невдалих спроб у травні та серпні 2023 рокую. Це сталося на тлі повідомлень про те, що росія могла надати Північній Кореї військові технології в обмін на постачання Північною Кореєю військового обладнання та боєприпасів для використання росією у війні в Україні.

У KCNA зазначили, що ракета-носій Chollima-1 пролетіла по заданій траєкторії польоту і точно вивела розвідувальний супутник Malligyong-1 на орбіту о 22:54:13, через 705 секунд після запуску. Також повідомляється, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за запуском на полігоні та привітав офіційних осіб, науковців і техніків, пов’язаних з підготовкою до запуску.

Кім Чен Ин спостерігає за запуском

До проведення детального аналізу запуску Південна Корея та Сполучені Штати не підтвердили, чи він був успішним. Але вони засудили це як порушення кількох резолюцій Ради Безпеки ООН (РБ ООН), які забороняють будь-які випробування з використанням технології балістичних ракет.

У відповідь на запуск Сеул заявив, що відновить розвідку та спостереження навколо міжкорейського кордону, оскільки він пообіцяв вжити заходів для призупинення частини міжкорейської військової угоди 2018 року, спрямованої на зниження напруженості на кордоні та запобігання випадковим зіткненням.

За даними KCNA, КНДР назвала останній запуск своїм "законним" право посилити "здатність до самооборони" і пообіцяла запустити кілька додаткових супутників-шпигунів "за короткий проміжок часу", щоб забезпечити свої розвідувальні можливості проти Південної Кореї.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Північна Корея причетна до повномасштабної війни в Україні.