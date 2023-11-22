Помогла россия? В КНДР заявили об успешном запуске спутника-шпиона (фото)

Перед этим было два неудачных запуска

В среду, 22 ноября, Северная Корея, поставляющая оружие россии, заявила, что успешно вывела на орбиту спутник-шпион. Также в КНДР пообещали запустить еще несколько спутников.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на государственное северокорейское центральное информационное агентство (KCNA). Отмечается, что КНДР запустила разведывательный спутник под названием Malligyong-1 на ракете нового типа Chollima-1 со стартовой площадки в Тонгчанг-ри на западном побережье в 22:42 во вторник, 21 ноября.

Успешный запуск состоялся после двух предыдущих неудачных попыток в мае и августе 2023 года. Это произошло на фоне сообщений о том, что россия могла предоставить Северной Корее военные технологии в обмен на поставку Северной Корей военного оборудования и боеприпасов для использования россией в войне в Украине.

В KCNA отметили, что ракета-носитель Chollima-1 пролетела по заданной траектории полета и точно вывела разведывательный спутник Malligyong-1 на орбиту в 22:54:13, через 705 секунд после запуска. Также сообщается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за запуском на полигоне и поздравил официальных лиц, ученых и техников, связанных с подготовкой к запуску.

Ким Чен Ын наблюдает за запуском

До проведения детального анализа запуска Южная Корея и Соединенные Штаты не подтвердили, был ли он успешным. Но они осудили это как нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН), запрещающих какие-либо испытания с использованием технологии баллистических ракет.

В ответ на запуск Сеул заявил, что возобновит разведку и наблюдение вокруг межкорейской границы, поскольку он пообещал принять меры по приостановке части межкорейского военного соглашения 2018 года, направленного на снижение напряженности на границе и предотвращение случайных столкновений.

По данным KCNA, КНДР назвала последний запуск своим "законным" правом усилить "способность к самообороне" и пообещала запустить несколько дополнительных спутников-шпионов "за короткий промежуток времени", чтобы обеспечить свои разведывательные возможности против Южной Кореи.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Северная Корея причастна к полномасштабной войне в Украине.