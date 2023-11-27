Регулярно нейтрализуем: СБУ ответила на "заявление Данилова" в СМИ о шпионах

В течение 2022-2023 годов было разоблачено более 2 тысяч предателей

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, что нейтрализует любые попытки российских спецслужб использовать свой агентурный потенциал в условиях войны. Такое заявление последовало за информацией, озвученной секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Ситуацию прокомментировал представитель ведомства "Украинской правде". Там заявили, что регулярно разоблачают предателей и агентов.

"Подчеркиваем: отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, по активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не соответствуют действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО", — заявили в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что в течение 2022-2023 годов было разоблачено более 2 тысяч предателей и установлено более 300 агентов иностранных спецслужб.

Напомним, что украинские СМИ 27 ноября взялись цитировать секретаря СНБО Алексея Данилова который в интервью "The Times", сказал, что рф активизировала в Украине сеть шпионов.

Издание "Радио Свобода" написало, что РФ активизировала шпионов и в СБУ, но Данилов объяснил "Украинской правде", что "Times" неправильно поняли его, а СБУ "активно работает по шпионам".

Ранее "Телеграф" сообщил, по данным немецких СМИ, руководитель представительства рф при Европейском Союзе Кирилл Логвинов, базирующийся в Брюсселе, может быть российским шпионом под дипломатическим прикрытием. Он может работать на Службу внешней разведки россии.