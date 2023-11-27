росія активізувала в Україні мережу шпигунів: Данилов розповів про їхнє завдання

У кремлі намагаються поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні

Росія активізувала мережу шпигунів в Україні. Вони є й у Службі безпеки. Загарбники хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати єдність держави.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов. Подробиці він озвучив в інтерв’ю The Times.

Данилов пояснив, що російські агенти працюють над тим, щоб вставити клин між політичним та військовим керівництвом України. Крім того, їхня мета — розпалити антиурядові настрої серед населення.

За його словами, у кремлі намагаються скористатися " так званою напругою " між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Секретар РНБО розповів, що росія намагається поширити дезінформацію та пропаганду, аби дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Вони розуміють, що не можуть виграти у воєнному відношенні, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом", — зазначив він.

Нагадаємо, що заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, яка нещодавно оскандалилася, тепер "вчепилася" у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На її думку, він виконує свою роботу неякісно і має залишити посаду, оскільки не надав плану дій на 2024 рік.

Раніше "Телеграф" повідомив, що пост народного депутата Мар’яни Безуглої, в якому вона заявила, що Валерій Залужний нібито має піти у відставку, викликав величезний скандал та великий гнів суспільства.