Шуфрич и Сивкович оказались сообщниками? СБУ озвучила новые детали громкого дела

Ему грозит пожизненное заключение

Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича. По данным следствия, чиновника завербовали сотрудники фсб рф, в 2014-м он уехал в москву.

Сивкович со своей стороны завербовал народного депутата Нестора Шуфрича, также подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в СБУ.

В ведомстве рассказали, что экс-чиновник причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу кремля.

С этой целью он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, среди них – Нестор Шуфрич. Именно он был одним из основных спикеров, который при координации Сивковича озвучивал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий.

Установлено, что приспешники Сивковича "разгоняли" фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине. Кроме того, они распространяли московские "тезисы" о "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике.

В СБУ отметили, что именно таким образом в кремле пытались максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения россии и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами.

Следствие также установило, что, находясь в России, Сивкович начал организовывать массированные информдиверсии против государственной безопасности Украины. Это одна из приоритетных задач, которые эксполитик выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Сивковичу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что ранее по материалам украинской спецслужбы и ДБР его действия были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" сообщил, что бывший глава управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич, задержанный ранее правоохранителями, работал в паре и под руководством экс-замсекретаря СНБО Владимира Сивковича, обеспечивая скорый захват южных областей Украины.