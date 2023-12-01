Длительные тревоги из-за МиГа: украинцы ответили, нужно ли их объявлять

5% опрошенных выступают против объявления тревог вообще

Чуть больше половины украинцев считают, что во время взлетов российских МиГов объявлять воздушную тревогу нужно всегда. В то же время около 40% опрошенных заявили, что включать сирены надо в зависимости от реальности угрозы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-23 ноября. 5% опрошенных выступают против объявления тревог вообще.

"Половина (51%) украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов МиГов − потенциальных носителей "Кинжалов". Около 40% украинцев отмечают целесообразность дифференциации тревог в зависимости от ситуации и реальности угрозы", — отметили социологи.

Приблизительно треть украинцев считают угрозу ракетного удара по их населенному пункту высокой. Больше всего таких среди жителей Киева (57%), а также прифронтовых и деоккупированных территорий (около 42%).

Вместе с тем, только 10% респондентов считают высокой вероятность военных действий на территории своего населенного пункта. В деоккупированных и прифронтовых областях таких людей 20%.

Исследование проводилось методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Для справки: МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые малозаметны для украинской противовоздушной обороны, в чем и заключается их основная опасность. Поэтому, когда россияне поднимают их в воздух, тревогу объявляют по всей Украине и она может быть довольно длительной, так как они дозаправляют МИГ в воздухе.

Напомним, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский поручил найти решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны.