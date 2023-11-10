Росіянам буде складніше атакувати українську енергосистему: у ГУР та ДТЕК пояснили причину

Це точно не будуть такі примітивні атаки, як торік

Минулого року росії було легше вражати українську енергосистему. Тоді на користь окупантів грала обмеженість зони дії систем протиповітряної оборони в Україні, а також відсутність достатньої кількості ППО.

Проте цьогоріч ситуація змінилась. Як пише CNN, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький наголосив, що до зими готувались не тільки росіяни.

Зокрема, літо дало енергомережі України перепочинок, адже окупанти зосередили свої напади на військових цілях і портах на Чорному морі та річці Дунай.

Проте, з огляду на те, що зима наближається, а осінь стає холоднішою, росія може спробувати влаштувати ще декілька блекаутів в Україні. Але, на думку Скібіцького, росіянам буде складніше здійснити подібні атаки.

"Росіяни можуть застосувати комбінацію ракетної зброї та атакувати БПЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як торік. Росіянам буде важко добитися результату – ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють", — зауважив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

У ДТЕК додали, що протягом останніх семи місяців відновлювала інфраструктуру, намагаючись збільшити видобуток і зміцнити захист своїх об’єктів по всій Україні.

"Ми відновили те, що можна було відновити, закупили резервне обладнання та встановили захист навколо електростанцій", — генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. "Минулої зими рішучість допомогла нам. Цієї зими ми сильніші, а наші люди досвідченіші".

За даними ДТЕК, з жовтня 2022 року по квітень 2023 року росія здійснила 1200 атак на енергосистему України, причому кожна теплова електростанція та гідроелектростанція в країні зазнали певних збитків.

Зима буде викликом для ППО

Зазначається, що значна частина поточної уваги залишається на захисті наявної інфраструктури, а не на її відбудові.

Навколо високовольтної електромережі України, оператором якої є національна енергетична компанія "Укренерго", встановлено фізичні бар’єри. "Наша мета — зробити російські ракетні атаки та атаки безпілотників настільки неефективними, що ворог відмовиться від цієї ідеї", — сказав CNN голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Були спроби захистити критично важливі будівлі мішками з піском і металевими клітками, щоб запобігти пошкодженню від падіння уламків. Навколо ключового енергетичного обладнання також будуються споруди, призначені для захисту від боєприпасів, що блукають. Але ніщо з цього не може замінити більше систем протиповітряної оборони — рефрен, який повторюється майже в усіх ешелонах уряду та в енергетичній галузі.

"Звичайно, ключовим елементом для захисту енергетичної інфраструктури є протиповітряна оборона", – сказав Кудрицький.

В "Укренерго" заявили, що вдалося усунути частину торішніх збитків і готові передати збільшені обсяги електроенергії, необхідні для зими. "Близько половини високовольтних мереж було виведено з ладу після масових атак минулого сезону. Щоб їх повністю відновити, потрібні місяці, а подекуди й роки", – зазначив Кудрицький, підкресливши масштабність справи.

Також компанія підготувала резерви обладнання, навчила ремонтні бригади та диспетчерів для ліквідації наслідків можливих атак та створила резервні ланцюги електропостачання споживачів.

Як українці готуються до атак по енергосистемі

Видання також зауважує, що українці обачливо готуються до зими, закуповуючи генератори та акумулятори.

Для багатоповерхових будинків закупили генератори та акумулятори — акумуляторні, акумуляторні батареї — для забезпечення роботи насосів води та ліфтів. Підприємства перейшли на потужніші генератори, які можуть підтримувати світло довше.

Лікарні також готуються до відключень електроенергії. За даними Міністерства охорони здоров’я України, у всіх лікарнях зі стаціонарними відділеннями є генератори для підтримки роботи рятувального обладнання, але тривалі відключення можуть призвести до скорочення медичного обслуговування.

Раніше "Телеграф" писав, що, за інформацією від ГУР, росіяни досі не здійснювали масованих атак на енергосистему, адже вони накопичують ракети та спробують занурити українців із настанням холодів.