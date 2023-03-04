"Доведеться напружити всі енергосили": глава "Укренерго" попередив про складну зиму 2024 року

Ситуація багато в чому визначатиметься тим, чи зможе Україна до кінця року здобути перемогу над ворогом.

Українські енергетики працюють над тим, щоб країна пройшла наступну зиму без відключення світла та значного дефіциту електроенергії, але це буде непросто зробити.

Таку думку висловив голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

"Наступна зима також буде непростою ", — вважає Кудрицький.

І справа, за його словами — зовсім не в можливих обстрілах російських окупантів, а в тому, що на тимчасово захоплених ними територіях залишилися великі енергогенеруючі потужності, які дозволяли в попередні роки уникнути дефіциту електроенергії.

"Багато чого залежить від того, коли ми досягнемо перемоги і деокупуємо всі наші території та електростанції, які на них знаходяться", — пояснює експерт.

Наприклад, на півдні сконцентрована потужна вітрова генерація, яка була недоступною минулою зимою. Адже саме взимку вітрові електростанції є найефективнішими.

"У нас, як оператора системи, буде дуже непросте завдання – знайти джерела для задоволення споживання майбутньої зими", — поділився думкою експерт.

Таке завдання не можна назвати легким, але цілком здійснене, і вже зараз відбуватися "мобілізація" всього генеруючого обладнання, яке можна відремонтувати, відновити і включити в енергосистему.

"Навіть не закінчивши поточний зимовий період, ми почали готуватися до майбутньої зими. Розуміємо, що потрібно буде напружити всі енергетичні сили, застосувати та задіяти усі генеруючі потужності для того, щоб уникнути дефіциту споживання наступної зими", — вважає Кудрицький.

Нагадаємо, що в інтерв’ю Оресту Сохару глава "Укренерго" також розповів, завдяки яким особливостям українська енергосистема змогла пережити ракетні атаки росіян та вистояти всупереч їм.