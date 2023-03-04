"Придется напрячь все энергосилы": глава "Укрэнерго" предупредил о сложной зиме 2024 года

Ситуация будет во многом определяться тем, сможет ли Украина до конца года одержать победу над врагом

Украинские энергетики работают над тем, чтобы страна прошла следующую зиму без отключений света и значительного дефицита электроэнергии, но это будет непросто сделать.

Такое мнение высказал председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

"Следующая зима также будет непростой", — считает Кудрицкий.

И дело, по его словам – вовсе не в возможных обстрелах русских оккупантов, а в том, что на временно захваченных ими территориях остались большие энергогенерирующие мощности, которые в прежние годы позволяли избежать дефицита электроэнергии.

"Многое зависит от того, в какой момент мы достигнем победы и деоккупируем все наши территории и электростанции, которые на них находятся", — поясняет эксперт.

К примеру, на юге сконцентрирована мощная ветровая генерация, которая была недоступной завершившейся зимой. А ведь именно зимой ветровые электростанции являются наиболее эффективными.

"У нас как оператора системы будет очень непростая задача – найти источники для удовлетворения потребления будущей зимой", — поделился мнением эксперт.

Такую задачу нельзя назвать легкой, но она выполнима, и уже сейчас происходить "мобилизация" всего генерирующего оборудования, которое можно отремонтировать, восстановить и включить в энергосистему.

"Даже не закончив текущий зимний период, мы начали готовиться к будущей зиме. Понимаем, что нужно будет напрячь все энергетические силы, применить и задействовать все генерирующие мощности для того, чтобы избежать дефицита потребления следующей зимой", — считает Кудрицкий.

Напомним, что в интервью Оресту Сохару глава "Укрэнерго" также рассказал, благодаря каким особенностям украинская энергосистема смогла пережить ракетные атаки россиян и выстоять вопреки им.