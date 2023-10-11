Говорити про це потрібно: у ГУР розповіли, чи не бояться прогнозами розчарувати українців

У ГУР назвали основну мету України у війні

У Головному управлінні розвідки Міноборони України регулярно дають прогнози щодо війни. Однак через різні обставини на фронті вони не завжди збуваються.

Представник Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скііцький розповів, чи не бояться в ГУР того, що українці можуть розчаруватися через нездійснені прогнози. Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв’ю "Українській правді".

Зокрема, у розвідці говорили, що ЗСУ увійдуть до Криму навесні 2023 року, потім терміни було перенесено на кінець літа. Наразі військові говорять про те, що за успішної ситуації на фронті зможуть розірвати сухопутний коридор на окупований півострів. За словами Скібіцького, прогнози прогнозами, але мета в України одна — звільнити свої землі, захоплені росіянами, а терміни неважливі.

"Ми бачимо, як це складно, як наполегливо захищається ворог, щоб не допустити наших успіхів. Але говорити про це потрібно. Наша мета — звільнення територій, забезпечення нормального життя нашого народу та відновлення нашої держави", — наголосив представник ГУР.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що генерал ЗСУ спрогнозував контрнаступ ЗСУ. За його словами, перерізання сухопутного коридору до Криму багато залежатиме не лише від України, а й від союзників.