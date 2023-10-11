Говорить об этом нужно: в ГУР рассказали, не боятся ли прогнозами разочаровать украинцев

В ГУР назвали основную цель Украины в войне

В Главном управлении разведки Минобороны Украины регулярно дают прогнозы касательно войны. Однако из-за различных обстоятельств на фронте они не всегда сбываются.

Представитель Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, не боятся ли в ГУР того, что украинцы могут разочароваться из-за несбывшихся прогнозов. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью "Украинской правде".

В частности, в разведке говорили, что ВСУ войдут в Крым весной 2023 года, потом сроки были перенесены на конец лета. Сейчас военные говорят о том, что при успешной ситуации на фронте смогут разорвать сухопутный коридор на оккупированный полуостров. По словам Скибицкого, прогнозы прогнозами, но цель у Украины одна — освободить свои земли, захваченные россиянами, а сроки неважны.

"Мы видим, как это сложно, как напористо защищается враг, чтобы не допустить наших успехов. Но говорить об этом нужно. Наша цель — освобождение территорий, обеспечение нормальной жизни нашего народа и восстановление нашего государства", — подчеркнул представитель ГУР.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генерал ВСУ спрогнозировал контрнаступление ВСУ. По его словам, перерезание сухопутного коридора в Крым во много будет зависеть не только от Украины, но и от союзников.