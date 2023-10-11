Придется принимать непростое решение: генерал ВСУ дал прогноз по контрнаступлению Украины

Во многом все будет зависеть от принятия Конгрессом США финансовой помощи Украине на 2024 год

Враг пытается атаковать на трех направлениях – на Купянско-Лиманском, пытается замкнуть кольцо в районе Авдеевки и действовать в районе Красногоровки, Силы обороны продвигаются от Работино, пытаясь перерезать сухопутный коридор противника. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от поставок вооружения.

О том, как могут развиваться события и от чего это зависит, рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Obozrevatel. Ситуация прояснится уже в октябре — начале ноября.

"Это будет зависеть от состояния логистического обеспечения боевых действий Сил обороны Украины в тех условиях, которые мы оговорили. Если удастся сконцентрировать возможности по нанесению ударов с учетом предоставления ATACMS, Taurus и необходимого количества боеприпасов, то, используя такой рост потенциала, появится возможность пробития коридора во второй, "суровикинской", и третьей линии обороны противника и введения в этих коридоры оставшихся резервов, которые мы накапливали для наступательных действий", — пояснил он.

Однако если этого не произойдет, по словам Романенко, придется принимать непростое решение о переходе к обороне. Этот вопрос во многом будет зависеть от принятия Конгрессом США финансовой помощи Украине на 2024 год.

"Если же такого ресурса не будет, то необходимо будет принимать достаточно тяжелое решение относительно того, чтобы переходить к обороне. Это во многом будет зависеть от принятия Конгрессом США финансовой помощи Украине на 2024 год. Если это не сложится, возможно, нашему военно-политическому руководству придется принимать решение о стратегической обороне на всем протяжении фронта", — отметил генерал.

По его мнению, ситуация прояснится в октябре — начале ноября. Показательным отчасти будет очередной "Рамштайн".

"Потому что просто бросать личный состав, украинских военнослужащих на эту систему обороны, не пробив ее соответствующими вооружениями, нельзя. Это уже имело место в начале июня, когда мы начинали организовывать наступательные действия по рекомендации наших союзников, которые не учитывали состояние на фронте. В их документах говорилось о том, как надо действовать с бронетехникой, с личным составом, но условия на фронте были иными. Поэтому мы перешли к действиям, исходя из объективной ситуации, которая была на фронте. Эти действия отличались от требований боевых документов союзников", — резюмировал Романенко.

Как сообщал "Телеграф", количество столкновений на фронте стремительно растет. Россияне пытаются идти в атаку.