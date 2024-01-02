У Києві чутно звуки вибухів: місто атакували безпілотники

Терористи запустили десяток безпілотників по українській столиці

У Києві вночі 2 січня було чутно звуки вибухів. Російські терористи атакують столицю за допомогою безпілотників. Вже є перші збиття дронів.

За даними моніторингу, на столицю летить кілька груп БПЛА. По них відпрацьовують мобільні групи протиповітряної оборони. До 8 БпЛА летить у бік Солом'янського району, до 2 одиниць в бік Печерського району, один "мопед" фіксувався у напрямку Броварів.

(оновлюється)