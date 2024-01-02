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У Києві чутно звуки вибухів: місто атакували безпілотники

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Мобільні групи ППО працюють по безпілотниках Новина оновлена 02 січня 2024, 03:20
Мобільні групи ППО працюють по безпілотниках. Фото Відкриті джерела

Терористи запустили десяток безпілотників по українській столиці

У Києві вночі 2 січня було чутно звуки вибухів. Російські терористи атакують столицю за допомогою безпілотників. Вже є перші збиття дронів.

За даними моніторингу, на столицю летить кілька груп БПЛА. По них відпрацьовують мобільні групи протиповітряної оборони. До 8 БпЛА летить у бік Солом'янського району, до 2 одиниць в бік Печерського району, один "мопед" фіксувався у напрямку Броварів.

(оновлюється)

Теги:
#Київ #Війна #Безпілотники