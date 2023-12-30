Найкривавіша атака на Київ від початку війни: влада оголосила 1 січня днем жалоби

У столичних лікарнях продовжують перебувати постраждалі

Після масованого ракетного удару, який ворог завдав по Україні в п’ятницю, 29 грудня, зросла кількість жертв у Києві. Тіла людей продовжують діставати з-під завалів.

Про це повідомили у прес-службі КМДА. У перший день нового року, 1 січня, у столиці буде оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього ворожого ракетного удару.

Станом на вечір 29 грудня у Києві було відомо про дев’ятьох загиблих, а вранці 30 грудня кількість жертв зросла до 16 осіб. Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що поранення та забиття отримали 32 особи.

"На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали. 1 січня в Києві буде оголошене Днем жалоби", — написав Віталій Кличко.

Варто зазначити, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці. При цьому влучень в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків у трьох районах столиці було пошкоджено 11 приватних будинків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 29 грудня росіяни атакували Україну понад 100 ракет різного типу. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл РФ.