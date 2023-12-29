Місто всіяне уламками та склом. Як оговтується Київ після ранкового обстрілу: фоторепортаж "Телеграфу"

У столиці активно працювало ППО

Київ поступово оговтується від серії ранкових вибухів та ліквідує їхні наслідки. Окупанти здійснили наймасовішу атаку на Україну з початку повномасштабно вторгнення, частину з повітряних цілей було ліквідовано. Сили протиповітряної оборони працювали й у столиці.

Ексклюзивні фото наслідків ранкового терору у Києві зібрав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Унаслідок обстрілів є загиблий та постраждалі.

Проте, як зазначає Київська ОВА, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків у трьох районах пошкоджено 11 приватних будинків.

Задимлення після вибуху

Дим здійнявся у небо після вибуху

У приватному секторі Києва також було видно клуби диму

Стовп диму підіймається у небо після вибуху

Після вибуху у небо здіймається дим

Задимлення після вибуху

Зокрема, зазначається, що пошкоджені дахи та паркани, вибиті вікна, посічені фасади. У двох будинках виникли пожежі, які оперативно ліквідовані.

Пошкодена будівля внаслідок обстрілу росіян

Пошкоджений бізнес-центр на Лукʼянівці

Усі служби в роботі

Уламок ворожої цілі

Скло, яке розбилось від сили вибуху, застелило вулиці столиці

Рятувальники працюють на Лукʼянівці

Бізнес-центр на Лукʼянівці

На вулицях всюди валяється скло та уламки ворожих снарядів

Також пошкоджено 11 автівок, а також декілька господарських приміщень.

Вікна повилітали і в автівках

"Швидкі" прибули надавати допомогу постраждалим

Рятувальники оперативно прибувають на місця вибухів

В автівці розтрощилось скло від сили вибухів

В автівці розтрощилось скло від сили вибухів

Постраждала станція метро Лукʼянівська. Попри пошкодження людей на станцію пускають, бо вона служить укриттям.

Станція метро також постраждала

Через падіння уламків в одному населеному пункті пошкоджено лінію електропередач.

Уламки ворожих цілей валяються на вулицях столиці

Серед скла лежить уламок ворожого снаряду

Уламок ворожої повітряної цілі

Уламки повітряних цілей знаходять у різних районах столиці

У Подільському столиці районі, де виникло загоряння складу, проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 людей.

Постраждалі біля метро Лукʼянівка отримують першу допомогу

Рятувальники та медики працюють там, де пролунали вибухи

Люди з тривожними валізками вирушають в укриття

Люди збираються біля будівель, які постраждали під час атаки

Уламки буквально встелили вулиці столиці

Раніше "Телеграф" писав, що після нічної атаки дронами вранці росіяни завдали по Одесі ракетного удару. Зайнялися багатоповерхівки, поранені діти, є загиблі.