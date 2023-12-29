Місто всіяне уламками та склом. Як оговтується Київ після ранкового обстрілу: фоторепортаж "Телеграфу"
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У столиці активно працювало ППО
Київ поступово оговтується від серії ранкових вибухів та ліквідує їхні наслідки. Окупанти здійснили наймасовішу атаку на Україну з початку повномасштабно вторгнення, частину з повітряних цілей було ліквідовано. Сили протиповітряної оборони працювали й у столиці.
Ексклюзивні фото наслідків ранкового терору у Києві зібрав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Унаслідок обстрілів є загиблий та постраждалі.
Проте, як зазначає Київська ОВА, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків у трьох районах пошкоджено 11 приватних будинків.
Зокрема, зазначається, що пошкоджені дахи та паркани, вибиті вікна, посічені фасади. У двох будинках виникли пожежі, які оперативно ліквідовані.
Також пошкоджено 11 автівок, а також декілька господарських приміщень.
Постраждала станція метро Лукʼянівська. Попри пошкодження людей на станцію пускають, бо вона служить укриттям.
Через падіння уламків в одному населеному пункті пошкоджено лінію електропередач.
У Подільському столиці районі, де виникло загоряння складу, проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 людей.
Раніше "Телеграф" писав, що після нічної атаки дронами вранці росіяни завдали по Одесі ракетного удару. Зайнялися багатоповерхівки, поранені діти, є загиблі.