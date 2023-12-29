Є жертви: в Одесі росіяни вдарили одразу по декількох багатоповерхівках (фото)

Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях прильотів

Після нічної атаки дронами вранці росіяни завдали по Одесі ракетного удару. Зайнялися багатоповерхівки, поранені діти, є загиблі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він також опублікував фото наслідків удару по місту.

Внаслідок ранкової атаки РФ на Одесу загинули троє людей, ще 15 поранені, зокрема двоє дітей 6 та 8 років. Усі постраждалі перебувають у лікарнях, двоє у тяжкому стані.

Ворожі ракети влучили до кількох багатоповерхівок, внаслідок чого спалахнули пожежі. Рятувальники та інші екстрені служби оперативно прибули на місце, вогонь удалося загасити.

Крім цього, окупанти пошкодили триповерховий будинок, під завалами якого виявили тіло людини. Таким чином, кількість загиблих в результаті російської ракетної атаки зросла до трьох. З житлової 17-поверхівки рятувальникам вдалося евакуювати 23 особи. Пошукові операції продовжуються.

"Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а всі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених", — повідомив Олег Кіпер.

Щодо нічної атаки дронів, то є попадання в будівлю одного з об’єктів інфраструктури, яка законсервована. А в області уламки "Шахеда" пошкодили багатоповерховий будинок і спричинили пожежу. Постраждалих нема, вогонь оперативно ліквідували.

"10 "шахедів" знищили наші сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", — додав Олег Кіпер.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вранці 29 грудня росіяни випустили по Україні понад 100 ракет різного типу. Президент пообіцяв помститися росіянам.