Есть жертвы: в Одессе россияне ударили сразу по нескольким многоэтажкам (фото)

Спасатели продолжают разбирать завалы на местах прилетов

После ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Загорелись многоэтажки, ранены дети, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он также опубликовал фото последствий удара по городу.

В результате утренней атаки РФ на Одессу погибли два человека, еще 15 ранены, в том числе двое детей 6 и 8 лет. Все пострадавшие находятся в больницах, двое в тяжелом состоянии.

Вражеские ракеты попали в несколько многоэтажек, в результате чего вспыхнули пожары. Спасатели и другие экстренные службы оперативно прибыли на место, огонь удалось потушить.

Помимо этого оккупанты повредили трехэтажный дом, под завалами которого обнаружили тело человека. Таким образом количество погибших в результате российской ракетной атаки возросло до трех. С жилой 17-этажки спасателям удалось эвакуировать 23 человека. Поисковые операции продолжаются.

"Также в городе в результате обстрела поврежден лицей. К счастью детей в учебном заведении не было, у них каникулы, а все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых", — сообщил Олег Кипер.

Что касается ночной атаки дронов, то есть попадание в здание одного из объектов инфраструктуры, которое законсервировано. А в области обломки "Шахеда" повредили многоэтажный дом и стали причиной пожара. Пострадавших нет, огонь оперативно ликвидировали.

"10 "шахедов" уничтожили наши силы ПВО. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы", — добавил Олег Кипер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что утром 29 декабря россияне выпустили по Украине больше 100 ракет разного типа. Президент пообещал отомстить россиянам.