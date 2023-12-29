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Наймасованіша повітряна атака: в ЗСУ озвучили, скільки ворожих цілей знищено над Україною

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
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Система ППО Новина оновлена 29 грудня 2023, 11:52
Система ППО. Фото KONGSBERG

Спочатку росіяни запустили "шахеди", а за ними випустили ракети

Російські терористи випустили по території України 158 ракет і дронів-камікадзе в ніч проти 29 грудня. Захисникам українського неба вдалося збити 114 ворожих цілей.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Інформація з’явилася на офіційному Telegram каналі.

Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що це була наймасовіша повітряна атака з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Спочатку росіяни запустили "шахеди" з північного та південно-східного напрямку. Дрони рухалися у на захід. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131". ППО збило 27 ударних безпілотників.

Близько третьої години ночі ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Окупанти задіяли 18 літаків, які вийшли на пускові рубежі до 6:00 ранку. По Україні було запущено не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Крім того, з Курської області близько 05:00 ворог застосував далекі бомбардувальники Ту-22М3. Вони випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 у напрямку північних та центральних областей України.

Водночас росіяни вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом було випущено не менше 14 ракет, що летіли балістичною траєкторією – С-300/С-400/Іскандер-М з окупованого Криму, Курської та Білгородської областей РФ.

На цьому у РФ не зупинилися. О 6:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К. Вони випустили п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" з Астраханської області.

Крім того, з літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одна Х-59.

У Командування Повітряних Сил ЗСУ підрахували, що за попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку.

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#Україна #Атака #ЗСУ