Ракетний удар по Києву 29 грудня: у лікарні помер ще один постраждалий

У лікарнях продовжують перебувати постраждалі

У столиці зросла кількість жертв масованої ракетної атаки, яка обрушилася на Київ і область 29 грудня минулого року. Як стало відомо, у лікарні помер ще один постраждалий під час обстрілу.

Про це повідомили у прес-службі КМДА. Так, загальна кількість людей, які загинули під час атаки РФ на Київ 29 грудня, становить 30 осіб.

"На превеликий жаль, у лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня померла ще одна людина. Загалом у результаті ракетного удару того дня загинуло 30 осіб і ще 29 отримали поранення", — зазначили в КМДА.

Нагадаємо, що станом на вечір 29 грудня у Києві було відомо про дев’ятьох загиблих, а вранці 30 грудня кількість жертв зросла до 16 осіб. Мер Києва Віталій Кличко зазначав, що поранення та травми отримали 29 людей.

Потім, вже 31 грудня, стало відомо про те, що загинула ще одна людина і кількість жертв, на той момент, зросла до 17. Пошуково-рятувальні роботи, при цьому, продовжували тривати.

"На жаль, атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці, рятувально-пошукова операція продовжується досі", — зазначив тоді Кличко.

У Києві 1 січня було оголошено Днем жалоби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 грудня росіяни атакували Україну понад 100 ракет різного типу. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл РФ. Так, Росії це обійшлось у щонайменше у 1,273 мільярда доларів.