У Києві знову зросла кількість постраждалих від ракетного удару 2 січня

Постраждалі продовжують надходити до лікарень столиці

У Києві зросла кількість постраждалих від масованої ракетної атаки, яка обрушилася на Київ у вівторок, 2 січня. Як стало відомо, до лікарень столиці надійшло ще троє поранених людей, які були травмовані внаслідок обстрілу.

Наразі відомо про двох загиблих. Про це повідомили у прес-службі КМВА.

Так, станом на 13.00 середи, 3 січня, відомо про 54 постраждалих людини. Зазначається, що в більшості з них — мінно-вибухові травми. Всі постраждалі знаходяться під пильним наглядом лікарів.

Раніше ж у прес-службі ДСНС України зазначалося, що на ранок середи, 3 січня, загалом по Києву постраждало 50 людей. Двоє людей загинули. Врятовано 57 людей, на свіже повітря рятувальниками виведено 134 особи.

Таким чином, кількість постраждалих у столиці продовжує зростати — з 50 осіб до 53.

Нагадаємо, що повітряна тривога сумарно тривала близько 6 години. Атакувати столицю ворог почав ударними дронами, а за ними випустив крилаті ракети Х-101/Х555Х-55 із 16 бортів Ту-95МС.

Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вогонь і дим охопили Київ: як столиця приходить до тями після обстрілів. На місці подій побував фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив ексклюзивні фото в локаціях, що постраждали від ворожого обстрілу та показав, як проходить ліквідація наслідків атаки з боку РФ.