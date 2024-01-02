Жахливий ранок 2 січня: як українські зірки відреагували на атаку на Київ

Українські зірки емоційно відреагували на ракетну атаку

Сьогодні, 2 січня, Росія вкотре доводить, що вона країна-агресор. Спокійний другий день нового року перетворився в жахливу атаку на Київ та інші міста ворожими ракетами.

Щойно пройшли свята, і міг бути гарний ранок і день, але Росія вирішила по-іншому. Країна-агресор випустила ракети на Вінницю, Житомир, Миколаїв, Суми, Харків, Київ. Найбільше постраждала столиця. Були навіть влучання у багатоповерхівки в Печерському районі.

Зірки не залишилися осторонь та вирішили підтримати українців своїми словами. Також вони висловили й агресію та злість до країни-терористки.

Андрій Бєдняков порадив всю злість конвертувати в донати. Також висловив свою злість, сказавши, що не розуміє, які санкції наклали на Росію.

Сторіс Андрія Бєднякова

Андрій Бєдняов закликав перетворювати злість в донати

Анна Трінчер поділилася відео, де вона сидить в укритті, Також сказала, що "ранком було дуже страшно" і поцікавилася, чи все добре з її підписниками.

Анна Трінчер поділилася думками щодо атаки на Київ

Григорій Решетник підтримав українців в цей жахливий ранок, сказавши, що "світло переможе". Також Григорій написав: "Ми будемо боротися до останнього!!! Бо ми незламна та найпрекрасніша нація".

Монро виклала допис, в якому показала фото "кинжалів", якими нас обстрілюють росіяни. Також розповіла, що три години сидить у ванній кімнаті під час повітряної тривоги.

Микита Добринін на своїй сторінці в Instagram поділився думками щодо російських дітей.Також шоумен висловив злість до росіян.

Микита Добринін емоційно відреагував на обстріли Києва

Злата Огнєвіч поділилася відео наслідків вибухів у Києві та звернулася до Бога, щоб він "відновив рівновагу та щоб ракети повернулись туди, звідки їх випустили".

Злата Огнєвіч поділилася думками щодо країни-аресорки

Сторіс Злати Огнєвіч

Дарія Квіткова розповіла у своїх сторіс, що з нею та сином все добре. Вони знаходяться в укритті.

Дарія Квіткова розповіла,що з нею все добре

Володимир Дантес висловив злість до Росії. Також співак поділився думками, чому росіяни попри війну, яку вони розпочали, намагаються довести що вони для нас не вороги.

Володимир Дантес про те, чому росіяни називають себе не ворогами українцям

Альона Альона поділилася фото зруйнованої будівлі в Києві. Співачка також розповіла, скільки є постраждалих від російської атаки.

Альона Альона поділилася фото зруйнованої росіянами будівлі

Раніше "Телеграф"розповідав про наслідки ракетної атаки на Київ. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та критичну інфраструктуру.