Ужасное утро 2 января: как украинские звезды отреагировали на атаку на Киев

Украинские звезды эмоционально отреагировали на ракетную атаку

Сегодня, 2 января, Россия еще раз доказывает, что она страна-агрессор. Спокойный второй день нового года превратился в ужасную атаку на Киев и другие города вражескими ракетами.

Как только прошли праздники, и могло быть хорошее утро и день, но Россия решила по-другому. Страна-агрессор выпустила ракеты в Винницу, Житомир, Николаев, Сумы, Харьков, Киев. Больше всего пострадала столица. Были даже попадания в многоэтажки в Печерском районе.

Звезды не остались в стороне и решили поддержать украинцев своими словами. Также они выразили и агрессию и злость к стране-террористке.

Андрей Бедняков посоветовал всю злобу конвертировать в донаты. Также выразил свою злобу, сказав, что не понимает, какие санкции наложили на Россию.

Сторис Андрея Беднякова

Андрей Бедняов призвал превращать злобу в донаты

Анна Тринчер поделилась видео, где она сидит в укрытии. Также сказала, что "утром было очень страшно" и поинтересовалась, все ли хорошо с ее подписчиками.

Анна Тринчер поделилась мнениями об атаке на Киев

Григорий Решетник поддержал украинцев в это ужасное утро, сказав, что "свет победит". Также Григорий написал: "Мы будем бороться до последнего!!! Потому что мы несокрушимая и прекрасная нация".

Григорий Решетник поддержал украинцев

Монро выложила сообщение, в котором показала фото "кинжалов", которыми нас обстреливают россияне. Также рассказала, что три часа сидит в ванной во время воздушной тревоги.

Никита Добрынин на своей странице в Instagram поделился мнениями о российских детях. Также шоумен выразил злость к россиянам.

Никита Добрынин эмоционально отреагировал на обстрелы Киева

Злата Огневич поделилась видео последствий взрывов в Киеве и обратилась к Богу, чтобы он "восстановил равновесие и чтобы ракеты вернулись туда, откуда их выпустили".

Злата Огневич поделилась мнениями по поводу страны-арессорки

Сторис Златы Огневич

Дарья Квиткова рассказала в своих страстях, что с ней и сыном все хорошо. Они находятся в укрытии.

Дарья Квиткова рассказала, что с ней все хорошо

Владимир Дантес выразил злобу в России. Также певец поделился мнениями, почему россияне, несмотря на войну, которую они начали, пытаются доказать, что они для нас не враги.

Владимир Дантес о том, почему россияне называют себя не врагами украинцам

Алена Алена поделилась фото разрушенного здания в Киеве. Певица также рассказала, сколько пострадавших от российской атаки.

Алена Алена поделилась фото разрушенного россиянами здания

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях ракетной атаки на Киев. Повреждены жилые дома, складские помещения и критическая инфраструктура.