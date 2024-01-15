У Києві цього тижня відбудуться продуктові ярмарки: адреси та райони

Продуктовий ярмарок — це помірні ціни та широкий асортимент товарів

Цього тижня, з 16 по 21 січня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які пройдуть у кожному з районів Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Незважаючи на морози, фермери чекатимуть покупців з різноманітною, свіжою та якісною продукцією. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Відомо, що продуктові ярмарки цього тижня, з 16 по 21 січня, пройдуть у кожному з районів міста.

Так сільськогосподарські ярмарки цього тижня можна буде відвідати за наступними адресами:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що передумов для різкого подорожчання продуктів у 2024 році немає. При цьому деякі позиції не тільки можуть зрости у ціні, а й стати дефіцитними. Це пов'язано з тим, що на утворення цін впливає одразу кілька факторів.