В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Продуктовые ярмарка — это умеренные цены и широкий ассортимент товаров

На этой неделе, с 16 по 21 января, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в каждом из районов Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.

Несмотря на морозы фермеры будут ждать покупателей с разнообразной, свежей и качественной продукцией.Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах. Так, известно, что продуктовые ярмарки на этой неделе, с 16 по 21 января, пройдут в каждом из районов города.

Так сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе можно будет посетить по следующим адресам:

Кроме этого вы всегда можете посетить коммунальные рынки, расположенные по таким адресам:

КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;

КП "Житний рынок" — ул. Верхний Вал, 16.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что предпосылок для резкого подорожания продуктов в 2024 году нет. При этом некоторые позиции не только могут вырасти в цене, но и стать дефицитными. Это связано с тем, что на образование цен влияет сразу несколько факторов.