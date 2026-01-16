Расценки как у топовых блогеров? Столько получает за рекламу победительница "Холостяка" Надин

Надин занимается моделингом и "прокачивает" себя в актерстве

Победительница "Холостяк 14" Надин Головчук, которая стала жертвой сексуального насилия, активно зарабатывает благодаря съемкам в рекламе. Свой аккаунт в Instagram, на который подписано более 140 тысяч человек, она также превратила в стабильный источник дохода.

Telegram-канал INSTAMANIA опубликовал расценки за рекламу Надин Головчук. Оказывается, модель зарабатывает на публикациях и Insta-stories почти как блогеры-миллионники.

Сколько стоит реклама у Надин Головчук

После победы на шоу "Холостяк 14" популярность Надин Головчук резко возросла, сейчас за жизнью девушки в Instagram следят 142 тысячи фолловеров. Свои аккаунты в социальных сетях модель активно воспользуется для заработка.

Надин Головчук, Фото: @nadin.holovchuk

За рекламное сотрудничество Надин берет не дешевле, чем такие блогеры-миллионники, как Юлия Верба. Например, серия Stories у Головчук стоит 50 000 грн, пост — 60 000 грн, а Reels — 70 000 грн.

Если бренд хочет формат соавторства, цена составит 85 000 грн, а UGC (User Generated Content Creator/пользовательский контент) обойдется в 30 000 грн.

Сколько Надин Головчук зарабатывает на рекламе, Фото: @nadin.holovchuk

В недавнем интервью "Слава +" Надин Головчук призналась, что в месяц зарабатывает около 100 тысяч гривен. Основную часть дохода ей приносят съемки в рекламах разных брендов.

Я дальше фотографируюсь, рекламирую разные бренды. Я пошла на актерство, хочу себя прокачать. Я бы хотела сниматься в рекламах очень высокого уровня каких-то классных брендов Надин Головчук

Напомним, что после финала "Холостяка 2025" Тарас Цымбалюк и Надин Головчук не сохранили свои отношения. При этом стало известно, что еще во время съемок сезона актер якобы мог переспать с финалисткой Анастасией Половинкиной.