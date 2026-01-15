Они были знакомы до "Холостяка": Ирочка честно призналась, общается ли с Надин после проекта

Участница дала первое интервью после "Холостяка"

Ирина Пономаренко — бывшая участница шоу "Холостяк", которая дошла до финала вместе с Надин и Настей. Она запомнилась зрителям пушистой розовой шляпой, в которой пришла на первую вечеринку. Как оказалось, до проекта Ирочка была знакома с Надин, которая в итоге стала победительницей.

Об этом Пономаренко рассказала в своем первом интервью после участия в Холостяке, которое дала Славе Демину. По словам Ирины, они с Надин пересекались по работе, видимо, имея в виду работу моделей.

Ирина Пономаренко. Фото: https://www.instagram.com/ponomarenko.hlf/

Она немного удивилась, когда увидела на проекте Надин, но вместе с тем и обрадовалась, так как это хоть кто-то знакомый. Некоторое время они с победительницей даже жили в одном комнате в доме участниц.

Ну, ну, это было неожиданно. Ну, я так не знаю, ну прикольно. Типа в какой-то момент прикольно, что есть какой-то человек, которого ты знаешь, а с другой стороны – и пофиг рассказала Ирочка

Ирина Пономаренко и Тарас Цымбалюк. Фото: https://www.instagram.com/ponomarenko.hlf/

На вопрос Славы о том, общаются ли после проекта ира с Надин, она ответила, что нет. По ее словам, их пути практически сразу после съемок разошлись.

Да мы и не общались до проекта. Мы только по работе встречались. Ну в проекте мы чуть-чуть там, потому что мы жили в одной комнате. Мы чуть-чуть, конечно, общались. После проекта мы там несколько раз в Хмельницком, в Киеве мы встречались, общались. И все. Потом наши пути разошлись поделилась Пономаренко

Ирина Пономаренко. Фото: https://www.instagram.com/ponomarenko.hlf/

