Вони були знайомі до "Холостяка": Ірочка чесно зізналася, чи спілкується з Надін після проекту
Учасниця дала перше інтерв’ю після "Холостяка"
Ірина Пономаренко — колишня учасниця шоу "Холостяк", яка дійшла до фіналу разом із Надін та Настею. Вона запам’яталася глядачам пухнастим рожевим капелюхом, у якому прийшла на першу вечірку. Як виявилося, до проекту Ірочка була знайома з Надін, яка зрештою стала переможницею.
Про це Пономаренко розповіла у своєму першому інтерв’ю після участі у "Холостяку", яке дала Славі Дьоміну. За словами Ірини, вони з Надін перетиналися по роботі, мабуть, маючи на увазі роботу моделей.
Вона трохи здивувалася, коли побачила на проекті Надін, але водночас і зраділа, бо це хоч хтось знайомий. Якийсь час вони з переможницею навіть жили в одній кімнаті в будинку учасниць.
Ну, ну це було несподівано. Ну, я так не знаю, ну прикольно. Типу в якийсь момент прикольно, що є якась людина, яку ти знаєш, а з іншого боку – і пофіг
На запитання Слави про те, чи спілкуються після проекту Іра з Надін, вона відповіла, що ні. За її словами, їхні шляхи практично одразу після зйомок розійшлися.
Та ми й не спілкувалися до проекту. Ми лише по роботі зустрічалися. Ну у проекті ми трохи там, тому що ми жили в одній кімнаті. Ми трішки, звичайно, спілкувалися. Після проекту ми там кілька разів у Хмельницькому, у Києві зустрічалися, спілкувалися. І все. Потім наші шляхи розійшлися
