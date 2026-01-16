Розцінки як у топових блогерів? Стільки отримує за рекламу переможниця "Холостяка" Надін

Надін займається моделінгом і "прокачує" себе в акторстві

Переможниця "Холостяк 14" Надін Головчук, яка стала жертвою сексуального насильства, активно заробляє завдяки зйомкам у рекламі. Свій обліковий запис в Instagram, на який підписано понад 140 тисяч людей, вона також перетворила на стабільне джерело доходу.

Telegram-канал INSTAMANIA опублікував розцінки за рекламу Надін Головчук. Виявляється, модель заробляє на публікаціях та Insta-stories майже як блогери-мільйонники.

Скільки коштує реклама у Надін Головчук

Після перемоги на шоу "Холостяк 14" популярність Надін Головчук різко зросла, зараз за життям дівчини в Instagram стежать 142 тисячі фоловерів. Свої облікові записи в соціальних мережах модель активно використовує для заробітку.

Надін Головчук, Фото: @nadin.holovchuk

За рекламну співпрацю Надін бере не дешевше, ніж такі блогери-мільйонники, як Юлія Верба. Наприклад, серію Stories у Головчук коштує 50 000 грн, допис — 60 000 грн, а Reels — 70 000 грн.

Якщо бренд хоче формат співавторства, ціна складе 85 000 грн, а UGC (User Generated Content Creator/контент користувача) обійдеться в 30 000 грн.

Скільки Надін Головчук заробляє на рекламі, Фото: @nadin.holovchuk

У недавньому інтерв’ю "Слава+" Надін Головчук зізналася, що за місяць заробляє близько 100 тисяч гривень. Основну частину її доходу становлять зйомки в рекламах різних брендів.

Я далі фотографуюсь, рекламую різні бренди. Я пішла на акторство, хочу себе прокачати. Я хотіла б зніматися в рекламах дуже високого рівня, якихось класних брендів Надін Головчук

Нагадаємо, що після фіналу "Холостяка 2025" Тарас Цимбалюк та Надін Головчук не зберегли свої стосунки. При цьому стало відомо, що ще під час зйомок сезону актор нібито міг переспати з фіналісткою Анастасією Половинкіною.