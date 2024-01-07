Після свят у магазинах злетіли ціни на продукти: що подорожчало майже на 50 гривень

Найбільше змінився цінник на один із овочів

Після новорічних свят у великих українських супермаркетах злетіли ціни на деякі продукти, які користуються популярністю у покупців. Йдеться про курячі яйця, пшеничний хліб, рожеві помідори і домашнє сало.

За даними сайту Мінфіну, найбільше у першому місяці цього року підвищилися ціни на рожеві помідори. Різниця складає близько 50 гривень.

Ціни на курячі яйця

У січні десяток яєць продають у магазинах у середньому по 63,40 грн/кг. Місяцем раніше їхня ціна становила 60,01. Пачка з 18 штук подорожчала зі 109,17 до 116,27 грн. А пачка з 30 штук зараз коштуватиме в середньому 199,60. У грудні товар коштував 190,22.

Пшеничний хліб

У період із грудня по січень білий пшеничний хліб (нарізний) подорожчав з 32,93 до 37,63 гривні за 600 г. Таким чином, різниця в ціні становила майже п’ять гривень на місяць.

Рожеві помідори

У січні різко злетіли ціни на рожеві помідори, а червоні помідори подешевшали. Наразі овочі продають у середньому за ціною 143,90. У грудні цінник на ці помідори становив 97,44. Таким чином, різниця становила 46,46 грн.

Сало домашнє

Це ще один продукт, який значно злетів у ціні на початку 2024 року. Наразі кілограм домашнього сала можна купити за ціною 259 гривень. У грудні його продавали за 245,44. Тобто, за місяць ціна змінилася на 13,56. Солоне сало своєю чергою, навпаки, подешевшало в січні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні впадуть ціни на гречку, рис та пшоно, а хлібобулочні товари поступово дорожчатимуть. Стало відомо, коли почнуть змінюватися ціни.