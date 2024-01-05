В Україні подорожчають крупи та здешевшають вироби з борошна: коли саме

Прогноз дала експертка

На деякі продукти в Україні в січні будуть продовжуватись цінові коливання. Здешевшання варто очікувати на гречку, рис та пшоно, борошно має залишитись в одній ціновій категорії, а от хлібобулочні товари поступово дорожчатимуть.

Найбільше ціна має впасти на гречку — на 5-7%. Такий прогноз дала Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна, передає 24 Канал.

Як змінились ціни на крупи, борошно та хлібобулочні вироби протягом листопада-грудня 2023 року

Гречка — порівняно з жовтнем здешевшала на 10%, тобто її вартість складає 32,98 гривні; Пшоно — впало на 5,6%, його ціна стала 28,06 гривні; Манна та ячна крупа здешевшала на 1,4% та 4% — 21,53 гривні та 16,31 гривні; Рис впав в ціні на 0,9% — до 51,60 гривні; Крупа пшенична навпаки трохи виросла в ціні на 1,3% — 17,02 гривні. Борошно здешевшало на 0,5% — до 15,81 гривні; Макарони знизились у вартості на 1,5% — до 29,80 гривні; Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку наразі коштує 43,02 гривні, бо додав у вартості на 0,7%; Батон продається за ціною 22,96 гривні, адже виріс у вартості на 0,7%; Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку здорожчав до 35,77 гривні, адже його вартість виросла на 0,8%; А хліб житній має вартість 36,72 гривні, бо вартість зросла на 0,7%.

За словами Черемісіної, українцям у січні 2024 році варто чекати до зниження вартості на деякі категорії продуктів.

Зокрема, гречана крупа знизиться в ціні на 5-7%, вартість риса та пшона коливатиметься в межах 3-5%, а от борошно не буде дешевшати або дорожчати.

Водночас хлібобулочні вироби точно поступово будуть дорожчати — їх середня ціна зростатиме на 0,5-1% в місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на деякі овочі на початку 2024 році точно виросте.