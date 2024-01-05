В Украине подорожают крупы и подешевеют изделия из муки: когда именно

Прогноз дал эксперт

На некоторые продукты Украины в январе будут продолжаться ценовые колебания. Удешевление следует ожидать на гречку, рис и пшено, мука должна остаться в одной ценовой категории, а вот хлебобулочные товары будут постепенно дорожать.

Больше всего цена должна упасть на гречку — на 5-7%. Такой прогноз дала Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемиссина, передает 24 Канал.

Как изменились цены на крупы, муку и хлебобулочные изделия в течение ноября-декабря 2023 года

Гречка по сравнению с октябрем подешевела на 10%, то есть ее стоимость составляет 32,98 гривны; Пшено упало на 5,6%, его цена стала — 28,06 гривны; Манная и ячневая крупа подешевела на 1,4% и 4% — 21,53 гривны и 16,31 гривны; Рис упал в цене на 0,9% — до 51,60 гривны; Крупа пшеничная наоборот немного выросла в цене на 1,3% — 17,02 гривны; Мука подешевела на 0,5% — до 15,81 гривны; Макароны снизились в стоимости на 1,5% — до 29,80 гривны; Хлеб пшеничный из муки высшего сорта стоит 43,02 гривны, так как прибавил в стоимости на 0,7%; Батон продается по цене 22,96 грн, ведь вырос в стоимости на 0,7%; Пшеничный хлеб из муки первого сорта подорожал до 35,77 гривны, ведь его стоимость выросла на 0,8%; А хлеб ржаной стоит 36,72 гривны, потому что стоимость выросла на 0,7%.

По словам Черемисиной, украинцам в январе 2024 года следует ожидать снижения стоимости на некоторые категории продуктов.

В частности, гречневая крупа снизится в цене на 5-7%, стоимость риса и пшена будет колебаться в пределах 3-5%, а вот мука не будет дешеветь или дорожать.

В то же время хлебобулочные изделия точно будут постепенно дорожать — их средняя цена будет расти на 0,5-1% в месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цена на некоторые овощи в начале 2024 точно вырастет.