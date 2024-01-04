Цена вырастет на 2-3%: какие овощи будут дорожать в начале 2024-го

Стоимость будет расти из-за расходов на хранение

В Украине большинство основных овощей продолжают дорожать. Это может быть из-за большого предложения некачественного товара или увеличения цен на энергозатраты для хранения продуктов.

Как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает "Факты", прогноз по ценам дать возможно только до весны. Но овощи борщового набора в начале этого года подорожают на 2-3%.

По словам Пендзина, ценообразование зависит от затрат на хранение товара в специальных складах, которые должны содержать необходимую температуру для товара.

"Действительно, цены будут расти на величину расходов на хранение. Мы собрали хороший урожай. У нас сегодня цены меньше, чем были год назад, я имею в виду борщовый набор. Но в овощехранилищах, любая работа, связанная с сохранением урожая, требует расходов. И эти расходы, идущие на хранение, будут прилагаться к стоимости борщового набора. Ну никто бесплатно ни морковь, ни лук, ни свеклу не будет держать", – говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что удорожание чеснока в нашей стране было вызвано сразу пятью факторами.