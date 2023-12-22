Удешевление не за горами: какой популярный в Украине овощ скоро упадет в цене

За месяц стоимость снизилась на 16%

В Украине продолжаются ценовые колебания лука. И если в начале декабря стоимость овоща не переваливала 16 гривен, то к концу месяца она начала уменьшаться.

Такая ситуация на рынке вызвана сразу тремя факторами: сезонные изменения, проблемы с качеством и внешние обстоятельства. Об этом "Телеграфу" рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова Татьяна Попович.

По словам Поповича, фермеры в начале декабря фермеры продавали этот товар в диапазоне 10-15 гривен. Цена зависела от качества и объема.

"Это означало снижение примерно на 16% в среднем по сравнению с предыдущими месяцами. Если сравнивать с прошлым годом – лук сегодня вдвое дешевле", – поясняется в сообщении.

В то же время стоимость лука этого сезона наибольшая за последние 5 лет. Это следствие наличия не качественного товара из-за широкомасштабного несоблюдения современных методов выращивания. Большое количество продукта имеет среднее или низкое качество и не пригодно для длительного хранения.

Эксперты продолжают продавать некачественную продукцию, поэтому ожидается удешевление лука.

Как объясняет эксперт, в течение 2022 и 2023 годов наблюдался резкий рост цен на лук, ведь на это влияли различные глобальные и региональные события.

"В частности, уничтожение основных зон производства лука в Украине российскими войсками, что превратило Украину из экспортера в крупного импортера лука. Засуха в Западной Европе, наводнения в Пакистане, уничтожившие значительную часть урожая лука, а также морозы в Центральной Азии оказали серьезное влияние на поставки лука. Экспортные запреты стран Центральной Азии и Турции еще больше усложнили рынок", — резюмировала Попович.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с ценами в Украине до конца зимы. Эксперт дал прогноз, на какие продукты стоимость должна точно подняться.