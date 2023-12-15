Гречкой можно объесться: каких цен на крупу ждать до конца года

В настоящее время этот товар стоит 49 гривен

Стоимость гречки за год сильно изменилась, и это обусловлено большим сбором урожая этой крупы. В 2023 году в Украине было собрано 207,4 тысяч тонн, что почти в два раза превышает ежегодное потребление страны.

Об этом "Телеграфу" сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова Татьяна Попович. По сравнению с прошлым годом, цена гречки снизилась на 44%.

По прогнозу эксперта, цена гречки до конца 2023 года будет оставаться неизменной.

"В настоящее время крупа гречневая ядрица высшего сорта на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Шувар" стоит 49 грн/кг. В прошлом году в середине декабря цена была 80 грн/кг", — говорится в сообщении.

В то же время, сильное удешевление вызвало обеспокоенность среди сельскохозяйственных производителей, поскольку они не получают достаточного дохода. Как следствие это может привести к сокращению площадей для выращивания гречки.

Попович уверена, что в настоящее время в стране нет дефицита крупы. Однако на уменьшение объемов производства в ближайшие годы, вероятно, могут повлиять экономические факторы. Поэтому это может привести к дефициту этого товара.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, почему овощи и фрукты в Украине могут стать дефицитными. Эксперты сделали свой прогноз.