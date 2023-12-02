В Украине изменились цены на крупы: что сколько стоит на начало декабря

Супермаркеты обновили цены на бакалею в декабре

В Украине не только на яйца меняются цены, но и на бакалею. Рис, гречка и другие крупы за последний месяц колеблются в цене. Некоторые из них существенно подорожали, а некоторые, наоборот, подешевели.

Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин". Стоит отметить, что цена на крупу зависит не только от производителя, но и от супермаркета, в котором продается.

Так, гречка со 2 ноября по 2 декабря подешевела в среднем на 4,3 гривны. Килограмм этой крупы стоит 29,92 гривен в среднем, а в супермаркетах цены варьируются от 24 грн/кг до 39 грн/кг.

Рис круглый за прошедший месяц, со 2 ноября в среднем подорожал на 6,91 гривны и сейчас стоит около 77,5 гривен за килограмм. А в супермаркетах цены на эту крупу колеблются от 59 грн/кг до 100 грн/кг.

Пропаренный длинный рис тоже подорожал за месяц, но незначительно — всего на 7 копеек за килограмм. Его средняя цена в начале декабря составляет 61 гривну за килограмм. В супермаркетах же стоимость пропаренного риса колеблется от 45 грн/кг до 87 грн/кг.

Обычный длинный рис со 2 ноября по 2 декабря поднялся в цене на 4,13 гривны. Его средняя стоимость составила 72,9 гривен за килограмм. Что касается стоимости в супермаркетах, то она колеблется от 45 грн/кг до 105 грн\кг.

Манка подешевела за месяц на 72 копейки и стоит в среднем 26,2 гривны за 800 граммов. В супермаркетах ее стоимость варьируется от 24 грн/кг до 27 грн/кг.

Пшено подешевело на 37 копеек за месяц до 33,5 гривны за килограмм в среднем. В супермаркетах пшено стоит от 30 грн/кг до 38,4 грн/кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как изменятся цены в Украине из-за блокировки польской границы. Эксперты сделали свой прогноз.